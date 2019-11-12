منة فضالي تبعث رسالة غامضة: "سأقرر فراق البعض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت الفنانة منة فضالي رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".
وكتبت فضالي :" ذات يوم سأقرر فراق البعض ومحو البعض لن أواجه أحدًا بأخطائه ولن أعاتب أحدًاعلى تقصيره فالجميع يدرك ما يفعله جيدًا حتى وإن ادعي التودد".
وشاركت منة في بطولة مسلسل "قيد عائلي" إخراج تامر حمزة، والذي انتهى عرضه على قناة DMC، كما تشارك حاليًا في بطولة فيلم "ماكو" تأليف أحمد حليم، إخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولته بسمة، ناهد السباعي، نيقولا معوض، والممثل التركي مراد يلدريم.
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