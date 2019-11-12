حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها وتخفي وجهها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة تجمعها بابنتها "أماليا"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وحرصت مطاوع في الصورة على إخفاء وجه ابنتها "أماليا"، وعلقت: "حب عمري، ربي يحفظها ويسعد الناس كلها". Advertisements ورُزقت الفنانة حنان مطاوع بمولودتها الأولى "أماليا"، 11 سبتمبر الماضي، ونشرت عبر إنستجرام، صورة لها من غرفة العمليات، بصحبة زوجها ووالدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي. الفنانة حنان مطاوع شاركت في دراما رمضان 2019 بشخصية "عايدة" في مسلسل "لمس أكتاف" أمام الفنان ياسر جلال. تزوجت الفنانة حنان مطاوع من المخرج المسرحي أمير اليماني في سبتمبر 2016.

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