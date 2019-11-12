أحمد زاهر يطلب الدعاء للراحل محمود عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: طالب الفنان أحمد زاهر جمهوره بالدعاء للفنان الراحل محمود عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا 12 نوفمبر عام 2016. ونشر زاهر صورة للراحل محمود عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام"، وعلق: "ربنا يرحمك يا ساحر، ويغفر لك، ويدخلك فسيح جناته.. أرجو قراءة الفاتحة، والدعاء للمغفور له بإذن الله". وتوفي الفنان محمود عبد العزيز، السبت 12 نوفمبر 2016، بعد صراع مع المرض استلزم نقله إلى مستشفى الصفا ، وشيعت جنازته الأحد 13 نوفمبر عقب صلاة الظهر في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

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