أحمد صلاح حسني لرامي جمال:"محدش بيختار قدره"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان أحمد صلاح حسني نصيحة للفنان رامي جمال، بعدم اعتزال الغناء لأن كل فنان من الممكن أن يتعرض لأي مرض.

وكتب حسني تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر":" رامي جمال كلنا معاك ممنوع الاعتزال مفيش حد بيختار قدره ولا نصيبه، وكلنا معرضين لنفس المصير، و كثيرا الناس بتتعرض لمصير أسوأ، كن قويا وكمل مشوارك كلنا معاك يا حبيبي".

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وكشف المطرب الشاب رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق، عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهور بقع بيضاء اللون في مناطق بجسده، قائلًا إنه ذهب لعدد كبير من الأطباء.

يُذكر أن آخر أعمال رامي جمال أغنية "البرد" وتعد الأغنية الرابعة التي يصورها على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من ألبومه الأخير "ليالينا"، وهي: "مفيش منها" و"ما تظلمنيش" و"تعيشي ليا".