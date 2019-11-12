تراند اليوم : فيديو| مذيعة شهيرة تنهار في البكاء بسبب "هيثم أحمد زكي"

انهارت مذيعة مصرية أثناء حديثها عن شقيقتها والممثل هيثم أحمد زكي، الذي توفي في الأسبوع الماضي، إثر تناوله مكملات غذائية تساعد على تقوية العضلات.

وقالت خبيرة التغذية، سالي فؤاد، التي تقدم برنامج "سفرة سالي" على شاشة "بانوراما فود"، إن الوحدة التي عاشها هيثم قبل وفاته درس من الله للجميع، لأن الحياة أصبحت تعج بالأشخاص الذين يعانون من الوحدة، سواء صغارًا أم كبارًا.

وأشارت إلى أن "هيثم كان وحيدًا على الرغم من تحدثه دائمًا عن معاناته من الوحدة، فيما يعش أشخاص آخرون، متقوقعين على أنفسهم لا يشكون أبدًا مما يعانون منه".

وذكرت أنها قررت إنجاب طفل آخر على الرغم من صعوبة الأمر عليها، لأن حالتها الصحية ساءت بعد الولادة الأولى، "حيث خضعت سبع عمليات جراحية وعشت عامين كاملين في عذاب شديد"، لافتة إلى أنها أنجبت نجلها الثاني لتحمي الأول من الوحدة.

وأثناء ذلك، انهارت "سالي" في البكاء، وناشدت الجميع بالدعاء لشقيقتها الوحيدة، التي تخضع لعملية جراحية.



