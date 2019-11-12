تراند اليوم : أحمد حلمي يتعرض لحملة تنمُر وسخرية.. تعرف على السبب...



تعرّض الفنان المصري أحمد حلمي، لحملة تنمر وسخرية وانتقادات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا على صورة نشرها بصحبة المطرب عمرو دياب، داخل الطيارة بعد انتهاء الأخير من إحياء حفلته الغنائية في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكتب "حلمي" على الصورة التب نشرها عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلاً: "حبيب الملايين وأنا أولهم".

وانهالت التعليقات الساخرة من بنطلون أحمد حلمي واطلالته، وقالوا ان ما يرتديه أشبه بالكلسون، وهو ما دفع "حلمي" للرد بقوة على التعليقات السلبية وكتب:" للناس اللي شاغلها الكلسون وبيسألوا ده كلسون ولا إيه أحب أطمنهم وأقولهم ده شراب وطلع لفوق من ضغط الجو"، وهو ما جعل البعض يطالبه بعدم الرد على منتقديه.