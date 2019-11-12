في ذكرى وفاة الساحر.. أبرز أفيهات القدير محمود عبدالعزيز

يحل اليوم الذكرى الثالثة على وفاة الفنان القدير محمود عبدالعزيز، الذي رحل عن عالمنا بجسده ولكن مازالت أعماله المختلفة والمميزة خالده في أذهان الملايين من جمهوره حتى وقتنا، كما أن لقبه الجمهور بالساحر .

وكان ولد الساحر بحي الورديان غرب الإسكندرية وكان ينتمي إلى أسرة متوسطة، تعلم في مدارس الحي إلى أن

انتقل إلى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية وهناك بدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة.

ويذكر أن توفي في يوم 12 نوفمبر 2016 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عامًا، وذلك في الساعة الثانية عشر ودفن بمقابر

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أم جبيبة بالورديان بالقرب من منزله الذي تربى فيه.

ويشار إلى أن الفنان القدير محمود عبدالعزيز كان قدم عددًا من أهم الأعمال في تاريخ السينما والتليفزيون، حيث تنوعت أدواره ما بين التشويق والإثارة والكوميديا والاجتماعية، ومن أبرزها :"الحفيد، شفيقة ومتولي، الساحر، أبو كرتونة، العار، رأفت الهجان، محمود المصري، باب الخلق، رأس الغول".

وانتشرت خلال السنوات الأخيرة عدد من الافيهات من بعض الكلمات الشهيرة له، والتي يتفاعل معها جمهوره.