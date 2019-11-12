أمل الرميحي تستضيف مشاهير الموضة في برنامجها الجديد يناير المقبل

انتهت الإعلامية أمل الرميحي، من الاستعدادات الأولية لتقديم برنامج جديد بعنوان "أمل ارتست"، والمقرر إذاعته على قناة روتانا خليجية مطلع شهر يناير المقبل.

ويتحدث البرنامج عن أهم عروض الأزياء والموضة العالمية والعربية، ويستضيف البرنامج عدة مصممين من العالم العربي

للحديث عن أشهر خطوط الموضة وستايلات الأزياء الجديدة، ومن أبرز ضيوف البرنامج في موسمه الأول المصمم المصري هاني البحيري، ومصممة الأزياء العالمية الإماراتية منى المنصوري، واللبناني زهير مراد، والمصري سامو هجرس، واللبنانية ريم عكرا.

وأوضحت أمل الرميحي، الشهيرة بـ"أمل ارتست" أن البرنامج هدفه توعية الجمهور العربي بما يدور حوله من تطورات في عالمي الأزياء والموضة، وأضافت قائلة: "في علم النفس الأشخاص يأخذون أول انطباع عن مظهرك الخارجي من ملابسك، ثم يكتشفون جوهرك الداخلي"، ومن هنا أردنا التركيز على الملابس وأهميتها.