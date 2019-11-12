اصالة على المسرح الكبير في ختام مهرجان الموسيقى العربية الـ 28

يسدل الستار فى الثامنة مساء الثلاثاء 12 نوفمبر على فعاليات الدورة الـ 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث تحيى النجمة السورية اصالة حفلاً على المسرح الكبير بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات يسبقها فاصل لتكريم الفائزين في مسابقة المهرجان .



و تقدم الفنانة حنان ماضي فى نفس الموعد حفلا بمعهد الموسيقي العربية، اما على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " يقدم النجم على الحجار فاصلاً بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو احمد عامر يسبقه فاصلاً للفنانة ريهام عبد الحكيم .



الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات يسبقها فاصل لتكريم الفائزين في مسابقة المهرجان .و تقدم الفنانة حنان ماضي فى نفس الموعد حفلا بمعهد الموسيقي العربية، اما على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " يقدم النجم على الحجار فاصلاً بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو احمد عامر يسبقه فاصلاً للفنانة ريهام عبد الحكيم .

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