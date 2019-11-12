شاهد.. صورة تكشف خروج أحمد الفيشاوي من عزلته بعد وفاة هيثم أحمد زكي

استأنف النجم أحمد الفيشاوي حياته الطبيعية، بعد الأزمة النفسية التي تعرض لها بموت صديق طفولته الفنان الشاب هيثم أحمد زكي بشكل مفاجئ.
أكد مصدر مقرب للفنان أحمد الفيشاوي في تصريحات خاصة لـ"بواية الوفد"، اليوم الثلاثاء، أن الفيشاوي الصغير بدأ يتعافى من أزمته النفسية، وعاد لاستكمال تصوير فيلم "أشباح أوروبا" مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.
أحمد الفيشاوي يصاب بانهيار عصبي بعد وفاة هيثم أحمد زكي
أوضح المصدر أن وفاة هيثم أحمد زكي، ومن بعده شقيق النجم الراحلفاروق الفيشاوي، أثرت بشكل كبير على حالة أحمد النفسية؛ لدرجة أنه لم يستطع حضور مراسم دفن وتشييع هيثم لإصابته بانهيار عصبي عندما علم بالخبر من الدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين في اتصال هاتفي.
كما حضرت الفنانة سمية الألفي عزاء هيثم زكي بدلًا من نجلها أحمد، لكنها انهارت من البكاء لحظة دخولها العزاء الذي أقيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد في السادس من
وبمناسبة عيد ميلاده نشرت ندى الكامل، زوجة الفيشاوي الصغير، صورة تجمعها به، وقالت في تعليقها عليها: "onset happy birthday أشباح أوروبا"، ويبدو على الصورة أنها من موقع تصوير الفيلم.
كان مطار القاهرة الدولي أشار إلى أن فريق عمل فيلم أشباح أوروبا، حصل على تصريح رسمي للتصوير في أكثر من مكان بأروقة المطار.
كانت الشركة المنتجة لفيلم أشباح أوروبا، أعلنت عن أول بوستر تشويقي للفيلم، الذي يشارك في بطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والنجم أحمد الفيشاوي، ونجم مسرح مصر مصطفى خاطر.
فيلم أشباح أوروبا قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، إخراج محمد حماقي.
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