تستضيف سينما مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء غدٍ الأربعاء 13 نوفمبر، الفيلم التسجيلي "صديق الحياة"، الذي يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع الصندوق.
الفيلم سيناريو ثناء هاشم، إخراج سامي محمد علي، ويتناول حياة المخرج الكبير محمد كامل القليوبي الذي يعد أحد أهم القامات السينمائية ورموزالثقافة والفن في مصر.
بدأ حياته العملية مهندسًا مدنيًا، عمل أستاذًا بالمعهد العالي للسينما ورئيس المركز القومي للسينما، وعرف بأنه مؤرخ السينما المصرية، له العديد من الأفلام منها: "ثلاثة على الطريق، البحر بيضحك ليه، أحلام مسروقة، اتفرج يا سلام وخريف آدم".
يشار إلى أنه من المقرر أن يعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي نادر عدلي.
ومن ناحية أخرى تقيم سينما مركز الإبداع الفني في السابعة مساء الخميس 14 نوفمبر احتفالية خاصة للمخرج الراحل "حسام علي"، يتم من خلالها عرض فيلم تسجيلي عن حياته ويعقبه عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية من إخراجه منها: "فيديو كليب، ثلاثية رفح، سوق الرجالة وحصاد".
يعقب عروض الأفلام ندوة يديرها د. ناجي فوزي، أستاذ النقد السينمائي بالمعهد العالي للنقد الفني.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. عرض فيلم "صديق الحياة" بمركز الإبداع الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.