الخميس.. موسيقي شعبان "ابو السعد" بصالون المقامات

يقيم بيت الغناء العربي "بقصر الأمير بشتاك" - بشارع المعز في السابعة والنصف مساء الخميس "صالون مقامات"، والذي يقام بالإشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية .
يستضيف الصالون المايسترو د. أحمد الحناوي ، للحديث عن اعمال الموسيقار والملحن الراحل شعبان ابوالسعد ، الذي رحل عن عالمنا في 12 ديسمبر عام 1988 .
يذكر أن "أبو السعد" موزع موسيقي له العديد من الأعمال السينمائية والمسرحيات و الأغنيات، أبرزها أوبريت "هدية العمر" والموسيقيالتصويرية لفيلمي "الإنس والجن" و"أمهات في المنفي".
يصاحب الصالون التخت الشرقي للفنانة عبير أمين وفرقتها الموسيقية ، وتقدم خلاله مجموعة من الأغاني وهي :" كم ناشد المختار، إن راح منك ياعين، لولا الملامة، عودت عيني واما براوه".
يذكر أن "صالون المقامات" فكرة الفنان الكبير الراحل محسن فاروق، إعداد وتقديم الإذاعية د. إيناس جلال الدين.
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