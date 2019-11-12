الخميس.. موسيقي شعبان "ابو السعد" بصالون المقامات

يقيم بيت الغناء العربي "بقصر الأمير بشتاك" - بشارع المعز في السابعة والنصف مساء الخميس "صالون مقامات"، والذي يقام بالإشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية .

يستضيف الصالون المايسترو د. أحمد الحناوي ، للحديث عن اعمال الموسيقار والملحن الراحل شعبان ابو

السعد ، الذي رحل عن عالمنا في 12 ديسمبر عام 1988 .

يذكر أن "أبو السعد" موزع موسيقي له العديد من الأعمال السينمائية والمسرحيات و الأغنيات، أبرزها أوبريت "هدية العمر" والموسيقي

التصويرية لفيلمي "الإنس والجن" و"أمهات في المنفي".

يصاحب الصالون التخت الشرقي للفنانة عبير أمين وفرقتها الموسيقية ، وتقدم خلاله مجموعة من الأغاني وهي :" كم ناشد المختار، إن راح منك ياعين، لولا الملامة، عودت عيني واما براوه".

يذكر أن "صالون المقامات" فكرة الفنان الكبير الراحل محسن فاروق، إعداد وتقديم الإذاعية د. إيناس جلال الدين.