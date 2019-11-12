بالصور.. نجمة مهرجان قصر المنيل تحتفي بالمولد النبوي في بيت العود

دعا الموسيقار الكبير نصير شمة، مؤسس ومدير بيت العود، وبطل حفل ختام الدورة الثانية للمهرجان، فرقة كاديم التركية للداوريش التي شاركت في حفل ختام المهرجان لزيارة بيت العود والمشاركة في ورشة العمل التي أعدها شمة لطلاب بيت العود الذين بلغ عددهم أكثر من 150 من عازفي آلة العود التاريخية، وأيضًا لمشاهدة بيت الهراوي، أهم الأماكن الثقافية التي تقدم فنًا محترمًا وجادًا منذ تأسيسه.

شارك الداوريش طلاب العود بمصاحبة نصير شمة

في عزف عدد من المقطوعات الصوفية احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.

قدم "شمة" مقطوعة النرجس من مقام الدشت وهي من أشهر المقطوعات الموسيقية شمال العراق بمصاحبة إيقاعات الفرقة التركية، وتفاعل الطلاب مع المقطوعات والابتهالات التركية التي أنشدها مدير الفرقة الذي يعمل مؤذنًا لأكبر المساجد بتركيا مسجد السلطان أحمد.

من جانبه أعرب نصير شمة عن سعادته لتلبيه الفريق التركي دعوته، مؤكدًا

أن وجودهم أضفى بهجة على المكان وورش العمل، كما وجه الشكر لمهرجان متحف المنيل الذي أتاح الفرصة لوجود فرق بهذا الحجم الكبير على أرض مصر لتقديم فنون وثقافات متعددة تعمل على جذب السياحة بالثقافة.

أما الفرقة التركية فقد أبدت إعجابها الشديد ببيت العود من حيث تاريخه وعمارته القديمة ووجود هذا الكم من عازفي العود، وأشاروا إلى أن مهرجان قصر المنيل كان فرصة لهم لمشاهدة تاريخ مصر من خلال قصر الأمير محمد علي وبيت الهراوي المحتضن لبيت العود.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان قصر المنيل يقام برعاية الاتحاد الأوروبي ووزارتي الآثار والثقافة.

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