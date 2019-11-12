عقب نجاح إعلانه.. الجمهور لأحمد مكي: أنت نمبر وان الحقيقي

حقق إعلان الفنان أحمد مكي الجديد جماهيرية عالية ولاقى إعجاب الملايين، ليكون سبب في تصدر مكي تريند تويتر عقب عرضه بفترة قليلة، حيث دشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج بأسمه ليعبروا عن أرائهم في فكرة الإعلان التي جسد فيها عدة شخصيات من مختلف العصور مؤكدين أنه فنان مبدع ومبتكر وشامل.

وكان احمد مكي نشر الإعلان بصفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كنوع من انواع الترويج بشكل أكبر، والذي تدور فكرته حول تطور طرق الدفع بداية من العصر الحجري حتى عصرنا الحديث الذي ظهرت فيه بطاقة الائتمان، والتي يروج مكي لواحدة منهم التي اصدرتها الحكمة المصرية بداية العام الجاري لتقليل الدفع كاش وتكثيف الدفع الالكتروني، لتكون أول منظومة وطنية للدفع الإلكتروني في مصر.

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وعبر المغردون عن انبهارهم بأحمد مكي الذي يؤكدوا أنه يستحق أن

يكون رقم واحد في الابداع كونه فنان يقدم الجديد بشكل محترف، ملقين عليه اللوم لأنه كسول لا يقدم الكثير من الأعمال التي تجعله في الصدارة.

وقال أحدهم :" إن كان فيه نمبر وان ف مصر هيكون أحمد مكي مبدع دائما.. واللي بيعمله من اغاني مؤثرة وهادفة جدا غير الموجود على الساحة حاليا"، " بحبه وبحترمه لأنه يستحق ولان اغانيه هادفه ومليون خط تحت هادفة.. لا بيطلع بقول أنا نمبر وان ولا مافيا ولا بلطجه ولا اللي عمله اشباه اللي مفكرين نفسهم ممثلين".

وعبر البعض عن إعجابه باحمد مكي لأنه ليس ممثل فقط بل مؤلف ومخرج وغيره وكل منهم ناجح فيه ومميز:"دايما بقولها صعب جدا تتكرر يا مكي أنت عملاق فن وموهوب جدا

ربنا يوفقك .. أحمد مكي"، وقال اخر:"فى سطور أحمد مكى المعنى الحقيقي للإبداع والاختلاف والابتكار.. الى فاكر اعلان أنت مكانك مش هنا بتاع أحمد فتحى لما كان بيقول الباب بيلق ده إخراج أحمد مكي".

وذكر البعض عدد من كلمات الأغاني التي ألفها مكي وكان لها صدى واسع المدى واثرت بالملايين مثل اغنية كانت هتفرق والتي غنها فريق مسار إجباري، بجانب أغنية قطر الحياة التي قدمها ومازال تأثيرها مستمر، مؤكدين أن أحمد مكي صعب أن يتكرر مرة أخرى وليس له شبيه.

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وغرد أحد النشطاء:"فنان موهوب أفكاره متنوعة بصراحة مبدع مفيش مرة بسمع أغنية قطر الحياه ومش ببكى من صدقه فيها حتى إعلانه الجديد تحفة بجد أنا فى نظرى مكى صعب يبقى فى منه إتنين".

وقال أخر"أحمد مكي صدق لما قال.. عيشو المشاهد كل مشهد زي ما يكون الاخير و اشبعو ساعه الوداع واحضنو الحاجه بضمير ده الي فاضل مش كتير".

وأكد الكثير أنه من افضل من قدم الراب في مصر ومازال ذلك مشيدين بكلمات الأغاني الهادفة والمؤثرة فيهم:"من افضل مغنين الراب ف مصر وكلامه هادف بجد من افضل الشخصيات المحترمة".