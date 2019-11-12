محمد عز يكشف عن اليوستر الدعائي لـ "استدعا ولي عمرو"

أعلن الفنان محمد عز، عن البوستر الدعائي الأول لفيلم "استدعاء ولي عمرو"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". وعلق "عز" على الصورة قائلًا:"بسم الله توكلت على الله، استدعاء ولي عمرو، قريبا بدور العرض، كرمك يارب وتوفيقك"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنيين له دوام النجاح والتوفيق في حياته الفنية والشخصية. دوام النجاح والتوفيق في حياته الفنية والشخصية. ومن بين هؤلاء التعليقات عدد من الفنانين منهم أيمن منصور قائلًا له :"ربنا معاك"، بينما علق الفنان عمرو عبدالعزيز قائلًا :"مبروك ياحبيبي وبالنجاح دايما يارب". Advertisements وكتب أيضًا الفنان كريم قاسم :"مبروك يازوز.. ربنا يعوضلك تعبك فيه"، وأضافت الفنانة هاجر الشرنوبي قائلة :"مبرووك يازيزو". :"مبروك يازوز.. ربنا يعوضلك تعبك فيه"، وأضافت الفنانة هاجر الشرنوبي قائلة :"مبرووك يازيزو". ويذكر أن "استدعاء ولي عمرو" بطولة حورية فرغلي، محمد عز، إنتصار، صبري فواز، إيمان السيد، ندى بهجت، محمد لطفي، مي كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثي، أماني كمال، وسيناريو وحوار محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري، ومن المقرر ان تدور احداثه في إطار كوميدي إجتماعي.

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