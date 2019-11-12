تراند اليوم : احمد حلمي يظهر بالكلسون مع عمرو دياب – إتفرج

سخر الفنان احمد حلمي من صورته الأخيرة مع الفنان عمرو دياب، لظهور كلسون أسفل بنطلونه، وهو ما لاحظه عدد كبير من متابعيه.

وجاءت تعليقات المتابعين على صورة احمد حلمي، بين “هوه أيه اللي انت لابسه تحت البنطلون ده يا حلمي حبيب قلبي والله .. اللبس اللي يعجبك” و “هو انت لابس كلسون ولا اية يا نجم” و “البسو الي تحبو المهم تكونوا فرحانين ومرتاحين ومايهمكش في الناس الفاضية علشان خاطر انتم مصدر سعادة للعالم العربي تحية كبيرة من تونس” و” هو الكلسون بتاع حلمي خارج ولا انا بيتهيألي” و” بص هو كلو كوم والكلسون كوم تاني فنانين مصر بجد “.

وردّ أحمد حلمي علي متابعيه بطريقة كوميدية ساخرة، قائلا” للناس اللي شاغلها الكلسون وبيسالو ده كلسون والا ايه احب اطمنهم واقولهم ده شراب وطلع لفوق من ضغط الجو “.

يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم خيال مآتة مع الفنانة منة شلبي وخالد الصاوي وعبد الرحمن ابو زهرة وبيومي فؤاد ولطفي لبيب و حسن حسني من إخراج خالد مرعي وتأليف عبد الرحيم كمال