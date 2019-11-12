تراند اليوم : رسالة مؤثرة من منة فضالى لـ”رامى جمال” بعد مرضه بالبهاق

وجهت الفنانة منة فضالى من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك رسالة مؤثرة للمطرب رامى جمال بعد اعلانه عن اصابته بمرض البهاق الجلدى..

و قالت منة فضالى من خلال حسابها على فيس بوك : مش عارفه اقولك ايه بس بجد ربنا يحفظك لمراتك واهلك و لجمهورك و ربنا لما بيحب عبده بيبتلي انت زي الفل و محترم و عالمي كفايه اخلاقك و طيبة قلبك.

و اضافت منة فضالى : متسبش شغلك و طموحك علشان تفاهات للاسف الناس ليها المظاهر عمرهم ما بيدورو علي الجوهر انت رامي جمال مينفعش تكون غير كده يا صاحبي واغانيك والحانك لازم تستمر انت و ناريمان بحبكم من قلبي وربنا يبعد عنكم العين يا رب و يحفظكم #رامي_جمال

و الجدير بالذكر اعلان المطرب رامى جمال اول امس عن اصابته بمرض البهاق الجلدى .