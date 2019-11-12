مايلي سايروس تخضع لجراحة تهدد مستقبلها الفني

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

خضعت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة مايلي سايروس، البالغة من العمر 26 عامًا، لعملية جراحيّة في وتر حساس بالأحبال الصوتية، حيث من المقرر أن تتوقف تمامًا عن العمل وإراحة صوتها لفترة من الوقت.

وبحسب تقارير، موقع “People”، كانت مغنية “Wrecking Ball” قد دخلت المستشفى بسبب التهاب اللوزتين في الشهر الماضي، واكتشف الأطباء مشكلة منفصلة في أحبالها الصوتية أثناء إقامتها هناك، والتي كانت تعاني منها منذ سنوات، حيث أبلغوها بأنها ستحتاج إلى عملية جراحية بحلول نهاية العام، تليها عدة أسابيع من الصمت التام لشفائها.

وأكد مصدر مقرب من مايلي سايروس أنها تبلي بلاء حسنًا وستعود وأفضل من أي وقت مضى في العام المقبل، كما نشر صديقها كودي سيمبسون صورة بالأبيض والأسود برفقتها، بدا فيها وكأنه يشير إلى الجراحة، مع الإشارة إلى “نجاح”.

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وتعمل مايلي سايروس على ألبوم جديد وكانت تخطط لجولة فنية العام المقبل، قبل بضعة أيام أوقفت تلك الخطط وقامت بتأجيلها، حيث ظهرت آخر مرة على الهواء مباشرة في سبتمبر في مهرجان موسيقى “iHeartRadio 2019” في لاس فيجاس.

وقال مصدر: ما زالت تنشر موسيقى جديدة لكنها تستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا.. البعض منها يتعلق بجراحة الحنجرة التي أجرتها مؤخرًا.

وخلال الوقت الذي أمضته في المستشفى خلال شهر أكتوبر، قام صديقها الجديد وزميلها الموسيقي كودي سيمبسون بزيارتها بعد جراحة التهاب اللوزتين، كما ساعد في العناية بها في المنزل أيضًا.

وتابع المصدر قائلا: سيستغرق شفاء النجمة العالمية عدة أسابيع دون أن تكون قادرة على الكلام، سترسل الرسائل وتكتبها في الوقت الحالي، إنها بخير وتتطلع إلى العودة لصناعة الموسيقى.