جينيفر أنيستون تتسلم جائزة من حفل People's Choice Awards.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهر على النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر أنيستون، التأثر الشديد، وذلك أثناء تسلمها جائزة خلال حفل توزيع جوائز People’s Choice Awards يوم السبت 9 نوفمبر، وكانت الدموع تملأ عينيها بشكل لافت.

وقدم الجائزة للنجمة العالمية صديقها المقرب الممثل العالمي ادم ساندلر الذي وصفها بواحدة من أقرب أصدقائه في الحياة والجميلة والقدوة وصاحبة القلب الأبيض قائلا: أحب هذه الفتاة وأحب التمثيل معها وأتمنى تقديم المزيد.

ومن جانبها، وجهت النجمة الأمريكية التي تبلغ من العمر 50 عامًا الشكر لأصدقائها الذين دعموها طيلة السنوات الماضية واصفة نجوم مسلسلها الشهير Friends بأنهم هدية من العمر.

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وأعربت جينيفر أنيستون عن فخرها لتسلمها هذه الجائزة التقديرية، ومازحت الحاضرين أنها تعمل من أجل الأموال ثم صححت قولها إنها تعمل من أجل جمهورها.

وكانت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة جينيفر أنيستون، قد كشفت، مؤخرا، خلال تصريحات صحفية، بأنها كثيرًا ما تجد نفسها معزولة وفي خطر فقدان الاتصال بالعالم الحقيقي.

النجمة العالمية تحدثت عن شخصيتها خلف الأبواب المغلقة في مقابلة مع مجلة “Glamour” المهتمة بالموضة، وقالت: أجد نفسي منعزلة في بعض الأحيان، لا تفهموني خطأ، أحب أن أكون في المنزل، المنزل هو مكان مريح للغاية وآمن بالنسبة لي، لكن إذا بقيت في المنزل لفترة طويلة، فسوف أصبح معزولة وسأفقد الاتصال بما يجري في العالم الواقعي.