ما بين «ميني جيب» و«شورت».. نوال الزغبي أكثر رشاقة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن السن مجرد رقم في حياة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حيث فاجأت النجمة الذهبية محبيها بإطلالات عشرينية من حياتها اليومية، عادت بها لمراهقتها، وابهرت الفانز بحيويتها المتجددة.

الزغبي نشرت صوراً جديدة، ظهرت فيها مرتدية «ميني جيب» كشفت كامل ساقيها، و«شورت» جينز قصير، وهي الإطلالات التي عكست رشاقتها وجمال قوامها، ومدى مسايرتها لأعمار كل محبيها ومتابعيها، ونجاحها في الوصول لكافة الأذواق، ليس فقط من خلال فنها وإنما بإطلالاتها المختلفة، ما بين الكاجول والكلاسيك، والسهرة وأيضاً أزياء الحياة اليومية العادية.

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من ناحية أخرى، تستعد نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان «موسم الرياض» وذلك يوم 29 نوفمبر الجاري بالمملكة السعودية.

يُذكر أن نوال الزغبي طرحت كليب مختلف ذو فكرة جديدة، حيث يجمع بين ثلاث أغاني هم «كده باي- صبح- جوا قلبه» من أحدث ألبوماتها «كدة باي»، وذلك بعدسة المخرج شريف ترحيني.

نوال تشارك أيضاَ ضمن لجنة تحكيم برنامج «The Talent» وهو من إنتاج شركة روتانا، وتتكون لجنة تحكيمه من نوال الزغبي، والملحن طارق أبو جودة، والمغنّي المغربي عبدالفتاح الجربيني، وهو أول برنامج للهواة يعرض أونلاين عبر تطبيق يستخدم على الموبايل.