رويدا عطية تحيي ذكرى ميلاد الشحرورة برسالة اعتذار.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احيت الفنانة السورية رويدا عطية ذكرى ميلاد النجمة اللبنانية الراحلة صباح، المواق 10 أكتوبر، ونشرت صورة للشحرورة، موجهة رسالة اعتذارللراحلة.

رويدا كتبت: «ومبارح مرق عيدك ما تقولي نسيتك، ‫بس انا صرت ماما يا صبوحه وكل وقتي معو. من وقت ما اجا زين ع الدنيا وانا بغنيلو من اغانيك وحيكبر على محبتك ورح خبرو اديش كنتي تحبيني،لهيك لا تكوني زعلتي وينا رويدا ما عايدتني،الله يرحمك يا حبيبتي وخلي عينك ع لبنان وشعبه حتى تتحقق احلامو ».

يُذكر أن رويدا عطية متزوجة من رجل أعمال مغترب لبناني استرالي، رفضت الكشف عن هويته، وقد رُزقت بمولودهما الأول نوفمبر 2018، وهي الزيجة الثانية للفنانة، حيث سبق وتزوجت بعمر الـ17 من شخص يكبرها بـ20 عاماً، إلا أنها كانت تجربة قاسية، عانت فيها الفنانة من الضرب والتعنيف على يد زوجها، وذلك حتى انفصلت عنه في أعقاب مشاركتها في برنامج «سوبر ستار»

من ناحية أخرى، طرحت رويدا عطية مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «كيفك يا حب»، وهي من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار، وتوزيع رامي الرئيس، أما الإنتاج لـ «المولى بروداكشن».