زوجة أحمد الفيشاوي تحتفل بعيد ميلاده بلقطة رومانسية لهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت ندى الكامل بعيد ميلاد زوجها الفنان المصري أحمد الفيشاوي.

ندى نشرت صورة حديثة لها مع زوجها عبر حسابها على «فيس بوك»، وظهر الفيشاوي وهو يحتضن زوجته برومانسية، وعلقت ندى قائلة: «بداية عيد ميلاد سعيد مريب 11 – 11 أشباح أوروبا».

الفنان الشاب تلقى عدد من التعليقات التي هنأته بمناسبة عيد ميلاده، وتمنى له زملائه المزيد من النجاح الفني.

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أحمد الفيشاوي فنان شاب من مواليد عام 1980، نجل الفنان فاروق الفيشاوي، بدأ حياته الفنية في سن صغير، وشارك بعدة أعمال منها مسلسل «حديث الصباحوالمساء»، كما قام ببطولة مسلسل «عفاريت السيالة».

أحمد الفيشاوي تزوج خلال حياته أكثر من مرة ودخل في أزمة قضائية عام 2004 مع هند الحناوي لإثبات بنوة ابنته لينا، وتم نسب الطفلة إليه بعد تحليل الحمض النووي.

الفنان المصري تزوج من ندى الكامل منذ عامين، وأكد أنه وجد معها بغيته، وما يبحث عنه، وينشر صور رومانسية لهما باستمرار.

وعرض للفيشاوي مؤخرا فيلم «ولاد رزق» الجزء الثاني منه، والذي شارك به عدد من النجوم، ومنهم عمرو يوسف، أحمد داوود.