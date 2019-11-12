محمد محمود عبدالعزيز يعتذر للصحفيين بسبب والده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري محمد محمود عبدالعزيز رسالة اعتذار إلى الصحفيين والإعلاميين الذين اتصلوا به من أجل الحديث معه عن ذكرى وفاة والده ووفاة صديقه الفنان هيثم أحمد زكي.

محمد عبدالعزيز قال من خلال فيديو صوتي نشره عبر حسابه على موقع «أنستجرام»، أنه اعتذر لكل البرامج والصحفيين لأنه لا يستطيع حتى الآن أن يتحدث للإعلام عن والده، كما لا يستطيع ان يشاهده على التليفزيون حتى الآن.

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وأضاف الفنان الشاب: «أنا مش أول حد يعمل الموضوع دا خلينا أكثر إيجابية، نعمل حاجة للخير نجمع تبرعات باسم الشخص اللي بنحبه لعل ربنا يلحقنا بيهم على خير».

محمود عبدالعزيز رحل في 12 نوفمبر عام 2016، بعد أن أصيب بمرض السرطان.

كان هيثم أحمد زكي قد رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس 7 نوفمبر، عن عمر يناهز 35 عاما، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، بحسب التشخيص المبدئي، إلا أن نيابة أول وثان الشيخ زايد، أصدرت تقريرا عن الوفاة، الذي أشار إلى أن الوفاة طبيعية.

وكشف التقرير أن الفنان عانى من متاعب صحية مساء الثلاثاء الخامس من نوفمبر، تتمثل في مغص وتقلصات أصابته نتيجة تناوله لعقاقير ومقويات العضلات، خاصة أن في هذا اليوم كان عائدًا من “الجيم”، ومرهق بسبب التمارين، وتعاطيه جرعة زائدة من العقاقير التي تسببت في إعيائه، ونقله أفراد أمن الكمباوند لأقرب صيدلية، وحقنه الصيدلي حقنتين مسكن آلام.