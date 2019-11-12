عفاف شعيب تكشف تفاصيل آخر مكالمة بينها وبين هيثم زكي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية عفاف شعيب، تفاصيل المكالمة الأخيرة التي جمعت بينها وبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، قبل وفاته.

عفاف شعيب، قالت خلال تصريحاتها لبرنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “كلمني وقالي أخبارك ايه وحشاني، قلته أنت ياض مش هاتيجي تأكل الأكل اللي بتحبه، قالي والله العظيم هاجيلك إن شاء الله هاجي”، وكانت هذه أخر مكاملة تجمع بيننا.

Advertisements

كما تحدثت عنه المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي، قائلة، إنه لم يشعر بهذا الحب الكبير خلال حياته.

وأضافت باكية: “سبحان الله هذا يبين ربنا بيحبه أد ايه وهو أحن عليه من الدنيا كلها وأرحم عليه من الكل”.

يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، رحل عن عالمنا يوم الخميس 7 نوفمبر، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية ورحل عن عمر يناهز الـ 35 عامًا، وتم تشييع جثمانه إلى جوار والده الفنان أحمد زكي، على طريق الواحات.

وأقيم السبت 9 نوفمبر عزاء هيثم احمد زكي، في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.