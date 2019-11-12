زينة تعلن إصابتها بمرض في العين وهذا موقف ابنها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
أعلنت الفنانة المصرية زينة من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، عن إصابتها بمرض في العين.
زينة نشرت صور لها وهي ترتدي نظارة طبية وكتبت: «جالي تعب في عنيا الحمد لله طبعا ولا حاجه اللهم لك الحمد بس مجبرة البس نضارة في اَي إضاءة كنت بلبسها الاول دلع».
الفنانة المصرية أضافت: «المشكلة إن ابني كل ما يلاقيني البسها يعيط ويقولي انا بحب عنيكي يا ماما مش عايز أشوفك بنضارة، قلتله امال لما أعجز وابقى كركوبة هتعمل ايه قالي انتي عمرك ما هتعجزي حبيبي يا ابني انت وأخوك أحلى حاجة في حياتي الحمد لله.. ربنا يحميكم ويحمي أولادكم».
الفنانة زينة انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم “الفلوس” الذي يشاركها فيه الفنان تامر حسني دور البطولة، والمنتظر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائية.
الفيلم يشارك في بطولته بجانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.
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