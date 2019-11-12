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شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية تملؤها المحبة والفنون الجميلة بحضور الموسيقار اليمني أحمد فتحي.. صورة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
تم رصد صورة تجمع شخصيات فنية وكوادر، في جلسة يملؤها الفن الجميل بحضور الموسيقار اليمني أحمد فتحي.
والتقطت الصورة في مدينة جدة يوم أمس، في منزل الرجل المضياف الاستاذ صالح امام.
وجمع امام من الاحبه على يساره الأديب عبده خال، والإعلامي المخضرم علي فقندش، بجانبه طبيب الأسنان الدكتور نايف، ثم الاستاذ صالح امام وبجانبه الصحافي بجريدة عكاظ الزميل عبيد الزهراني.
وقال امام، إن الأمسية كانت جميلة تملؤها المحبة والتوافق على حب الفن والجمال .
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