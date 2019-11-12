أخيرًا، داليدا خليل تكشف لقطات من “سر”

يواصل فريق عمل مسلسل “سر” التصوير في عدة مواقع مختلفة في بيروت، حيث لا زال امام أبطال العمل مدة شهر فقط للانتهاء من التصوير.

وبعد التكتم الشديد لأشهر حول كواليس التصوير واللوكات، نشرت بطلة العمل الممثلة داليدا خليل على حسابها الخاص عبر موقع انستغرام، فيديو ظهرت فيه بلوك جديد الى جانب زميلها وسام حنا.

يضم العمل الدرامي الفنّان السوري القدير بسّام كوسا، ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، على رأسهم داليدا خليل، وسام حنّا، باسم مغنية والفنانة السورية رواد عليو وغيرهم. وهو من تأليف وسيناريو وحوار مؤيد النابلسي، إخراج مروان بركات، إنتاج شركة “ميديا هاوس بيكتشرز” للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان.

وتجري حالياً عمليات تصوير “سر” في مواقع مختلفة من لبنان، وتدور أحداثه بخط تصاعدي دائم في قالب بوليسي ورومانسي، تتشابك عبره الشخصيات في مسار من الألغاز والتشويق والغموض.

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وكانت “ميديا هاوس بيكتشرز” شاركت مؤخراً في فعالياتMipcom في مدينة كان الفرنسية، وهو أحد أهم معارض المحتوى الترفيهي في العالم، حيث تم عرض البرومو الخاص بـ”سر”، ونال اعجاب المشاركين.

الصورة الاولى لـ داليدا خليل ووسام حنا من مسلسل “سر”

الصورة الاولى لباسم مغنية من مسلسل “سر”