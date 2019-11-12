تحديدُ هويّة أبطال مسلسل هيفاء وهبي المُرتقب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعود النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إلى الدراما الرمضانية مجددًا، من بوابة مسلسل "أسود فاتح" بعد غيابها الموسم الماضي، حيث يجري العمل على قدم وساق للتعاقد مع الممثلين الذين سيشاركون في المسلسل، بعد أنْ تمّ الإعلان عن البطل الرئيس أمام هيفاء، وهو أحمد فهمي.

وسيكون البطل الثاني في المسلسل بحسب مصادر صحفية، هو الفنان شريف سلامة، وتعاقدت معه الشّركة المنتجة لمسلسل "أسود فاتح" ليؤدّي أحد الأدوار الرئيسة ضمن أحداث العمل، على أنْ يكون محمد فراج أيضًا أحد أبطال المسلسل، بالإضافة إلى صبري فواز الذي أعلنت الشركة عن تعاقدها معه، كأحد النجوم الكبار في العمل.

وتتّجه الشركة إلى بدء تصوير المسلسل في بداية عام 2020، خاصّة وأنّ هيفاء وهبي منشغلة حاليًا في فيلمها السّينمائيّ "أشباح أوروبا" المنوي عرضه في رأس السّنة.

وقطعت وهبي شوطًا كبيرًا في تصوير العمل السّينمائيّ الجديد، وتحديدًا في المشاهد الداخلية، وآخرها صوّرت بعض المشاهد داخل مطار القاهرة الذي سيشهد بعض المطاردات.

قصّة الفيلم تتمحور حول ثلاث 3 توائم تجسّد أدوارهم: هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، أحدهما عاش في حارة شعبيّة، والآخر سافر ليعيش في أوروبا، بعد أنْ اضطرّ والدهم لبيعهم من أجل الحصول على المال.

وستطلّ هيفاء بلوك أوروبي مرتدية "باروكة شقراء" لتجسّد شخصية الفتاة الأوروبية، أمّا الشعبية فقد حصلت على كورس تمثيل من أجل إتقان الشخصية الشعبية بكافة تفاصيلها ضمن الأحداث.

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كما خضعت الفنانة مؤخرًا لتدريبات قاسية، لإنجاز مشاهد "الآكشن" الخاصّة بالفيلم جنبًا إلى جنب مع بقيّة نجومه، خصوصًا أنَّ وهبي رفضت الاستعانة بـ"دوبليرة" وأصرّت على أداء المشاهد بنفسها.

وفيما صوّرت النجمة اللبنانية عددًا من المشاهد في مصر خلال الأيام الماضية، تقول المعلومات إنَّ صنّاع الفيلم اختاروا بلغاريا لتصوير المشاهد الخارجيّة، علمًا أنَّ أحداث الفيلم تحتاج مشاهد خارجيّة كثيرة.

يُشار إلى أنَّ "أشباح أوروبا" قصّة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي، وهي أولى تجاربه الإخراجيّة.

ويشارك في بطولة الفيلم كلّ من أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، وعدد من ضيوف الشّرف، وعلى رأسهم باسم سمرة.