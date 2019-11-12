شكرا لقرائتكم حضور كبير للفنانين في عزاء هيثم أحمد زكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي أقيم في مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وكان أبرز الحاضرين أحمد حلمي، محمد إمام، أحمد السقا، محمد هنيدي، الفنانة التونسية درة، أحمد صلاح حسني ومحمد رمضان، محمد محمود عبد العزيز، باسم سمرة وغيرهم من الفنانين والإعلاميين.

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كما حرص الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، والفنان إيهاب فهمي، على استقبال واجب العزاء في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وكان قد شيع جثمان الفنان هيثم أحمد زكي بعد ظهر يوم الخميس الماضي من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه بمدافن الأسرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على وداعه.

وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 35 عاما إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية داخل منزله بالشيخ زايد.