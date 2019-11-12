فايا يونان تُمتع الجمهور المصري في دار الأوبرا

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اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أمتعت الفنانة السورية الشابة فايا يونان الحضور خلال حفلها ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح دار الأوبرا المصرية.
وافتتحت الحفل بـ"يمكن نسي إنو الهوا فكرة، وبابْ القلب واقف على نَقْرة.. وإنو كَتَب مرّة عَ هاكْ الباب.. أوَّل هالدِّني، يا صبي، بكرا"، ثم تابعت على مدار ساعة ونصف متنقلة بين أعمالها بالإضافة لمقتطفات من العرض الحيّ الأول لألبومها الجديد "حكايا القلب"، الذي أطلت به للمرة الأولى أمام المصريين بعد احتفالها بإطلاقه خلال موسم الصيف، في ختام جولتها العربية التي مرت خلالها بين تونس ودمشق وبيروت.
يُذكر أن "يونان" أطلقت ألبومها الأول "بيناتنا في بحر"، ثم احتفت مؤخرًا بإطلاق ألبومها الثاني "حكايا القلب"الذي أطلقت أغانيه المصورة تباعاً بشكلٍ فردي. ومنها "يا قاتلى" و"كيفنا تنيتاتنا"، "غن" و"يمكن نسي"، "صدى موالنا"، كما أنها غنّت رائعة أبي فراس الحمداني "فليتك تحلو"، وقدمت لأول مرة أغنية بدوية بعنوان "خلخالها".
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