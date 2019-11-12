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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جون ترافولتا فى وصلة رقص مع تمساح بحديقة الحياة البرية فى أستراليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمى جون ترافولتا متابعيه بمجموعة صور وفيديوهات من زيارته لحديقة الحياة البرية فى أستراليا، مع أبنائه.
ويظهر ترافولتا فى أحد الفيديوهات وهو يغني ويرقص مع تمساح صغير بطريقة طريفة، كما كان يسمع لحيوان الكانجرو أحد الأغاني على هاتفه.
من ناحية أخرى قررت شركة Paramount إعادة إنتاج فيلم الحركة "Face / Off"، الذى طرح عام 1997، وقام ببطولته كل من جون ترافولتا ونيكولاس كيج، حسبما كشف تقرير موقع " variety ".
واستعانت شركة Paramount بالمؤلف أورين أوزيل الذى كتب سيناريو فيلم " 22 Jump Street" للعمل على سيناريو العمل المعاد إنتاجه، وسيشارك ديفيد بيرموت، المنتج للفيلم الأصلى كـ منتج منفذ للعمل الجديد.
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