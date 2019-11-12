شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل مايا دياب يحتفل بعيد ميلادها الـ39 على طريقتهم الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل اليوم فريق عمل الفنانة اللبنانية مايا دياب بعيد ميلادها الـ39، بشكل مفاجئ، قبل وصولها إلى منزلها.

و ومنذ أيام قامت مايا دياب بإحياء حفل غنائى بأحد فنادق طابا ضمن حفلات نهاية عام 2019، وقدمت خلاله التى اشتهرت بها فى مصر.

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يُذكرأن آخرأعمال اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع موديرمنير، والكليب من إخراج كريستال يونس.