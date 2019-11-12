شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة رامي جمال تدعم الفنان بعد إعلانه إصابته بمرض البهاق وتغني "زي الشمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت ناريمان زوجها الفنان رامي جمال، بعد إعلانه إصابته بمرض "البهاق" وتفكيره فى الاعتزال، بطريقتها الخاصة، حيث أهدت إحدى أغنياته "زي الشمس" له بصوتها. Advertisements وكشفت ناريمان عن خلال إحدي اللقاءات التليفزيونية معها، عن وجود دويتو غنائة جديد يجمعها بزوجها، سيتم الإعلان عنه قريبا، كما وجهت له رسالة، بعد إعلانه عن مرضه قائلة: "أنا عمري في حياتي ماكنت أتخيل إن ربنا يرزقني بزوج زيه، ربنا يخليه ليا". وكشفت ناريمان عن خلال إحدي اللقاءات التليفزيونية معها، عن وجود دويتو غنائة جديد يجمعها بزوجها، سيتم الإعلان عنه قريبا، كما وجهت له رسالة، بعد إعلانه عن مرضه قائلة: "أنا عمري في حياتي ماكنت أتخيل إن ربنا يرزقني بزوج زيه، ربنا يخليه ليا". وكشف المطرب الشاب رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق، عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهور بقع بيضاء اللون في مناطق بجسده، قائلًا إنه ذهب لعدد كبير من الأطباء إلا أنهم لم يجدوا حلولًا لها.

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