شكرا لقرائتكم خبر عن نجلى الساحر محمود عبد العزيز يحييان الذكرى الثالثة لوفاة والدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا نجلى الفنان الراحل محمود عبد العزيز، محمد وكريم الذكرى الثالثة لوفاة والدهم، معبرين عن اشتياقهم الشديد له.

وكتب محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: " 12 نوفمبر 2019 ربنا يقدرنى وأعمل اللى يجمعنى بحضرتك ان شاء الله " اسألكم الفاتحة و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا، بينما كتب كريم محمد عبد العزيز، قائلا: "هشرفك لآخريوم في عمري".

ولد الساحر محمود عبد العزيز بمدينة الإسكندرية فى حى الورديان، يوم 4 يونيو 1946 وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية، تزوج مرتين وأثمرت الزيجة الأولى عن ابنيه المنتج والممثل محمد محمود عبدالعزيز والممثل كريم محمود عبدالعزيز، والثانية من الإعلامية بوسى شلبى.

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وقد بدأ محمود عبد العزيز مسيرته الفنية فى السبعينات بمسلسل "الدوامة"، حين أسند له المخرج نور الدمرداش دوراً فيه، بجانب كل من محمود ياسين ونيللى، وجاءت انطلاقته السينمائية من خلال فيلم "الحفيد" أحد كلاسيكيات السينما المصرية عام 1974، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة السبعينيات، حيث بدأ رحلته مع البطولة فى عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم "حتى آخر العمر".



كريم محمود عبد العزيز