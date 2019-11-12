شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يحتفل بيوم المحاربين القدامى الأمريكي بفيديو مع والده الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم العالمي ويل سميث بيوم المحاربين القدامي، والذى تحتفل به الولايات المتحدة الأمريكية يوم 11 نوفمبر من كل عام تكريما للعسكريين الذين خدموا فى وحدات مختلفة من الجيش الأمريكى، والذى تعود جذوره لتكريم الجنود الذين قتلوا فى الحرب العالمية الأولى.

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ونشر سميث، فيديو مع والده، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، مصحوبا بتعليق : " توفي والدي منذ 3 سنوات ولم يمر يوم من حياتي إلا وأذكر بعض جوانب تعليمه وتدريبه، و جزء كبير منه راسخ من الوقت الذي أمضاه في سلاح الجو الأمريكي .. لجميع المحاربين القدامى هناك يوم محاربين قدامى سعيد. نحن نقدركم".