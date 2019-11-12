أحمد السعدني يوجه رسالة لـ"رمضان صبحي":" كريستيانو مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجه الفنان أحمد السعدني رسالة للاعب نادي الأهلي رمضان صبحي، عقب مباراة أمس بين منتخب مصر الأوليمبي ومنتخب غانا. ونشر السعدني صورة لصبحي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"قائد بجد روح ورجولة، وحرفنه، كريستيانو مصر". وانتهت مباراة منتخب مصر ومنتخب غانا، بفوز منتخبنا بنتيجة 3-2 في المباراة، التي أقيمت على "ستاد القاهرة" في الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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