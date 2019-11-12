محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أحيت الفنانة ناهد السباعي الذكرى الثالثة على رحيل الفنان محمود عبدالعزيز، الذي توفي 12 نوفمبر 2016.
ونشرت السباعي صورة للراحل محمود عبدالعزيز تجمعه بنجوم الفن منهم ليلى علوي، و لبلبة، إلهام شاهين، فاروق الفيشاوي، محمود حميدة، عزت العلايلي، يحيى الفخراني".
وعلقت ناهد على الصورة :" الذكرى السنوية الثالثة للنجم العظيم محمود عبد العزيز نسألكم الدعاء و الفاتحة".
وتوفي الفنان محمود عبد العزيز، السبت 12 نوفمبر2016، بعد صراع مع المرض، وتدهور حالته مما استلزم نقله إلى مستشفى الصفا، وشيعت جنازته الأحد 13 نوفمبر من نفس العام، عقب صلاة الظهر في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.
كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي تحيي الذكرى الثالثة لمحمود عبدالعزيز بصورة مع نجوم الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.