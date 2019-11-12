ناهد السباعي تحيي الذكرى الثالثة لمحمود عبدالعزيز بصورة مع نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة ناهد السباعي الذكرى الثالثة على رحيل الفنان محمود عبدالعزيز، الذي توفي 12 نوفمبر 2016.

ونشرت السباعي صورة للراحل محمود عبدالعزيز تجمعه بنجوم الفن منهم ليلى علوي، و لبلبة، إلهام شاهين، فاروق الفيشاوي، محمود حميدة، عزت العلايلي، يحيى الفخراني".

وعلقت ناهد على الصورة :" الذكرى السنوية الثالثة للنجم العظيم محمود عبد العزيز نسألكم الدعاء و الفاتحة".

وتوفي الفنان محمود عبد العزيز، السبت 12 نوفمبر2016، بعد صراع مع المرض، وتدهور حالته مما استلزم نقله إلى مستشفى الصفا، وشيعت جنازته الأحد 13 نوفمبر من نفس العام، عقب صلاة الظهر في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.