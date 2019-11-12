فيديو| لأول مرة مايا دياب تشارك حسن الرداد في "لوكندة الأوباش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان حسن الرداد أن الفنانة اللبنانية مايا دياب تشاركه بطولة أول عمل مسرحي له "لوكاندة الأوباش"

قال الرداد، أثناء لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" :"نضع اللمسات النهائية للعرض المسرحي "لوكاندة الأوباش"، ويشاركه البطولة مايا دياب وشيماء سيف وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وسعد الصغير، من تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي.

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تابع الرداد:" المسرحية كوميدية استعراضية، ومن المقرر أن تُعرض ضمن فعاليات موسم الرياض، 4 ديسمبر المقبل".

يذكر أن حسن الرداد شارك في رمضان 2019 بمسلسل "الزوجة 18" من بطولة ناهد السباعي، وهيدي كرم، وسلوى خطاب، وشيماء سيف، ومحمود البزواي، ومحمود الليثي، وكوكي، وإيناس كامل، من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري ومن إنتاج ممدوح شاهين.