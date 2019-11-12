محمد رحيم يبعث رسالة لرامي جمال:"أديك شفت حب الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه المطرب والملحن محمد رحيم رسالة للفنان رامي جمال، بعد إصابته بمرض البهاق.

ونشر رحيم صورة تجمعه برامي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق : الف الف سلامه عليك يا حبيبي، وبجد ربنا لما بيبتلي حد من عباده ده بيكون علشان بيحبه، واختبار لمدى صبره وإيمانه وبعدين ده موضوع، ان شاء الله بسيط وبيتعالج وكل الناس عندهم ابتلاءات عديده".

Advertisements

تابع رحيم:" وانت كفنان وإنسان ليك مكان كبير في قلب كل أصحابك وجمهورك، وهتفضل كده وأديك شفت بنفسك حب الناس ليك يا غالي، واللي الناس بتحبه كده مينفعش يبعد عنهم أبدا شفاك الله وعافاك يا حبيبي".

وكشف المطرب الشاب رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق، عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهور بقع بيضاء اللون في مناطق بجسده، قائلًا إنه ذهب لعدد كبير من الأطباء.

يُذكر أن آخر أعمال رامي جمال أغنية "البرد" وتعد الأغنية الرابعة التي يصورها على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من ألبومه الأخير "ليالينا"، وهي: "مفيش منها" و"ما تظلمنيش" و"تعيشي ليا".