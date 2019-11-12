تراند اليوم : مطرب مصري يعتزل بسبب مرض يؤثر على شكله.. وزوجته توجه له رسالة مؤثرة...

وقال المطرب رامي جمال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني، وأقدرني على الصبر، من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه البهاق، وجربت ـنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة، رضيت وسلمت أمري لله علشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".
وأضاف: "وفعلًا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقولي هتتعامل إزاي وأنت فنان، واللي يخاف يسلم، واللي يسألني هو ده معدي، أنا بقالي سنة فعلًا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقول لي شوف بيزنس تاني أعمله علشان الناس مش هتقبلك كده".
وتابع: "فكرت في كلامهم بصراحة ولقيت أن عندي حلين يا فعلًا شكرًا لحد كده على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة أن شكله غريب"، وأكد رامي جمال: "الحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو، طولت عليكم بس قولت أشرككم في حياة فنان".
ووجهت زوجة "رامي" رسالة له من خلال برنامج "عرب وود" قائلة له: "عمري في حياتي ما كنت أتخيل إن ربنا يرزقني بزوج زيه وربنا يخليه لي".
— ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV)
ناريمان زوجة رامي جمال توجه رسالة له بعد إعلانه إصابته بالبهاق— ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) November 11, 2019
ترقبوا اللقاء كاملًا قريبًا في #عرب_وود@RamyGamal pic.twitter.com/1JWEkFtF0P