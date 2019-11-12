تفاصيل: تدشين أول مهرجان عربي للسينما الفرانكفونية برئاسة سمير صبري وليلى علوي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 12:38 مساءً - وافقت اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم على إقامة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية برئاسة الفنان سمير صبري، على أن تنطلق فعاليات الدورة الأولى للمهرجان خلال شهر يونيو من العام القادم ٢٠٢٠ برئاسة شرفية للنجمة المصرية ليلى علوي ليصبح أول مهرجان عربي مخصص لعروض السينما الفرانكوفونية.

أكد الفنان سمير صبري أن مكتبة الإسكندرية ستستضيف فعاليات المهرجان المختلفة وسيقام بالتعاون مع منظمة الدول الفرانكوفونية المخصصة للدول الناطقة باللغة الفرنسية، والتي تحتفل العام المقبل بيوبيلها الذهبي ومرور ٥٠ عاما على إنشائها.

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أضاف: هناك مشاورات لإدراج المهرجان وفعالياته على أجندة فعاليات احتفالات المنظمة باليوبيل الذهبي والتي تستمر طوال 2020 وأن تتولى الفنانة ليلى علوي الرئاسة الشرفية للمهرجان فيما تضم لجنته العليا نخبة من كبار الأدباء والسينمائيين منهم الكاتب محمد سلماوي والكاتب شريف الشوباشي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الأسبق والفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز والدكتور أنور مغيث والإعلاميتين سناء منصور وسلمى الشماع وآخرين.

وأوضح أن المهرجان بدأ في تلقى الأفلام المشاركة في دورته الأولى وأن إدارة المهرجان استقرت على أسماء المكرمين حيث تقرر تكريم ٣ شخصيات سينمائية بارزة إحداها شخصية مصرية والأخرى عربية والأخيرة فرنسية.

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