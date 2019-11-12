صور: بث أغاني عمرو دياب مباشرة لزوار ميدان تايمز سكوير بنيويورك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 12:38 مساءً - كشف المطرب المصري عمرو دياب عن أول تجربة للترويج لأغنيات ألبومه المنتظر "أنا غير" عبر منصة Spotify Arabia بميدان التايمز سكوير بمدينة نيويورك، ضمن خطة الترويج لحملته الغنائية العالمية، في تجربة هي الأولى لمطرب مصري، علما أن البث سيتم عبر الموقع الذي يمتلك الحقوق الرقمية ل 50 من أغانيه من بينها أغاني الألبوم الجديد.

عمرو نشر عبر حسابه بموقع إنستقرام صورة للوحة إعلانات عملاقة تحمل بوستر ألبومه الجديد "أنا غير" وعلق عليها مؤكدا أن اللوحة من ميدان التايمز سكوير Times Square بمدينة نيويورك، وسيتم إذاعة أغانيه مباشرة لمرتادي الميدان الشهير عبر منصة Spotify Arabia، ضمن حملة تحمل اسم ThisIsAmrDiab.

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ويعد عمرو دياب المطرب الأكثر استماعا بين المطربين العرب على منصة Spotify، كما تصدر قائمة الأعلى استماعا على منصة أنغامي شهر أكتوبر الماضي، كما أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز World Music Awards"" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن دياب، هو الفنان الأكثر استماعا في الشرق الأوسط في عام 2019، على موقع ديزر وأن اغنية "باين حبيت" من ألبومه السابق "كل حياتي" هي الأكثر استماعا من بين أغانيه خلال العام الحالي 2019.

صناع ألبوم أنا غير

ويتعاون دياب في ألبوم "أنا غير" مع الشعراء والملحنين أحمد المالكي، نادر عبد الله، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، بهاء الدين محمد، أحمد مرزوق، وأسامة مصطفى، ومع الملحنين: عمرو مصطفى، محمد يحيى، إسلام زكي، ومحمد رحيم، ويعود للتعاون مع الشاعر مدحت العدل بعد انقطاع دام 20 عاما، ويتولى التوزيع الموسيقي حميد الشاعري وأسامة الهندي.

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