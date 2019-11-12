“هنيدي” لـ”حكايا مسك”: رسالتي “إسعاد الناس”.. وأذهلتني قدرات...

لخص الممثل المصري الكوميدي محمد هنيدي (54) عامًا رسالته التي يقدمها في الحياة بإضحاك الناس وإسعادهم، مشيرًا إلى أن الكرة الأرضية في هذا الوقت محتاجة إلى ضحك، معتبرًا أن إضحاك الناس نعمةٌ كبيرة ومن المهم استثمارها من خلال أعمال فنية تبرز القيم الإنسانية. وفي التفاصيل، أثنى هنيدي على قدرات الشباب السعودي وإمكاناته الكبيرة وقال “أذهلني جيش الشباب الذي يعمل في مختلف المجالات والتخصصات فهم متعلمون بدرجات عالية ويقدمون مستويات احترافية وهذا شيء يسعد الإنسان ويفرحه ويعطي أملاً في غدٍ مشرق بإذن الله”. جاء ذلك في جلسة حوارية على منصة “حكايا مسك” في ختام الفعالية أمس، أدارها الفنان يوسف الجراح في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، عن “المسرح الكوميدي” والتي استعرض من خلالها الفنان هنيدي مسيرته الفنية وتجاربه وخبراته للجمهور. وأكد هنيدي أن مواجهة الجمهور على خشبة المسرح من أصعب الأشياء وأمتعها في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أنه يشعر بالمتعة أكثر خلال الوقوف على خشبة المسرح واصفًا بأنه متعة عظيمة جدًا.

وأوضح هنيدي أن الفكرة أهم شيء في أي عمل سينمائي أو مسرح أو تلفزيوني بعدها تتم معالجتها سينمائيًا ثم السيناريو والحوار ثم ينتقل إلى التحضير الذي يستغرق شهرين ثم الإنتاج والتصوير. وشارك “هنيدي” بمسرحية “أيام في الساحل” في موسم جدة وموسم الرياض وأعلن عن تحقيق المسرحية رقمًا قياسيًا في ليلة عرضها الأول ضمن فعاليات موسم الرياض، بعدما تصدرت قائمة المسرحيات الأعلى تحقيقًا لإيراد يومي في تاريخ المسرح العربي للحفلة الافتتاحية. يُشار إلى أن “حكايا مسك 2019” إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية”، التي اختتمت فعاليتها أمس الاثنين ، ضمن فعاليات موسم الرياض اشتملت على مجموعة من الأقسام تتمثل في التحضير للإنتاج، ما قبل الإنتاج، الإنتاج، وما بعده، المنتج الصغير، سوق حكايا، المنصة، حكايا إعلام، عربات الطعام، حكايا تك، فقرات خطوات، الجلسات الحوارية، عروض الأفلام. وتميزت هذه النسخة من الحكايا بـ”الرحلة التفاعلية”، إذ تقدم رحلة صناعة المشاهد الفنية بمفهوم جديد وأقسام مبتكرة تنقل الزائر من مجرد مشاهد صامت إلى مشارك متفاعل يستطيع إدراك ما يدور حوله في مجال صناعة الأفلام.