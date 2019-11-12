حرصت الفنانة إليسا على دعم الفنان رامي جمال، بعد إعلانه، أمس، إصابته بمرض البهاق، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت إليسا على موقع “تويتر”، تعليقًا على تغريدة رامي: “ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك. انت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب. في ناس ابتليت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت. وجودك أساسي ومتل ما إنت بتقول: أصل الحكاية مش حكاية شكل.. حكاية روح”. وكشف المطرب الشاب رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق، عقب ظهور بقع بيضاء اللون في مناطق بجسده، قائلًا إنه ذهب لعدد كبير من الأطباء إلا أنهم لم يجدوا حلولًا لها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلانه إصابته بالبهاق.. إليسا لرامي جمال: ممنوع تغيب ووجودك أساسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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