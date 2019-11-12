عمرو دياب يحتفل مع جمهوره بعرض بوستر له في أشهر شوارع نيويورك

حرص الهضبة عمرو دياب على مشاركة جمهورة، احتفاء منصة الموسيقى الأشهر في العالم "سبوتيفاي" به من خلال نشر صورة الهضبة على أحد مباني ميدان "التايم" بولاية نيويورك، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

يشار إلى أن عرضت المنصة صورة المطرب عمرو دياب على لوحة إعلاناتها اليوم في ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك، التي تعدّ إحدى المعالم السياحية الشهيرة في المدينة، وذلك بهدف الوصول إلى الملايين من عشاق الموسيقى العربية ممن يعيشون خارج منطقة الشرق

الأوسط وشمال أفريقيا.

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تعليقًا على التزام تطبيق الموسيقى العالمي بدعم المواهب الإقليمية والموسيقى العربية، قال كلاوديوس بولر، المدير العام للمنصة في بيان صحفي لها: "نعتبر إيصال الفنانين إلى العالمية وموسيقى الفنانين إلى العالم جزء أساسي من رؤيتنا، وشهدنا تفاني عمرو دياب بالموسيقى العربية لما يقرب أربعة عقود متتالية ونمو قاعدة معجبيه وتوسعها إلى جميع أنحاء العالم، لذلك نحتفل اليوم بإنجازات دياب ونفخر برؤيته متألقًا على المنصة

العالمية".

تابع البيان أن عشاق دياب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسيرته الممتدة على مدى عقود، وهو ليس غريبًا على الولايات المتحدة، فانشغل الفنان الأسطوري في غناء ألحان منطقة المتوسط في جميع أنحاء العالم ولديه قاعدة استماع ضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبحت الدولة الأولى بنسبة بث أغانيه على المنصة وتليها السويد وألمانيا.

أضاف البيان أن الهضبة عمرو دياب قال: "الموسيقى هي لغة نعبر فيها عن المشاعر، وليست فقط مجرد كلمات.. أنا فخور جدًا لقدرتي على التأثير بالمستمعين في أنحاء العالم كافة عبر الموسيقى التي أقدمها.. أتاح Spotify للعديد من الفنانين التواصل مع معجبيهم وتخطي الحدود الجغرافية وأنا سعيد بذلك".