عمرو دياب يغزو ميدان تايمز الشهير بنيويورك

احتفت منصة الموسيقى الأشهر في العالم "سبوتيفاي" بالفنان عمرو دياب، وذلك بعرض صور ألبومه الجديد "أنا غير" في ميدان تايمز الشهير بنيويورك، الذى يعد الأكثر استماعًا بين المطربين العرب على منصة سبوتيفاي.

وأكد مغردون، إن نجاح عمرو دياب واحساسة العالي جعل منصة

الاغاني الاشهر في العالمانا غير في اهم ميدان بنيويورك.

وتربع النجم عمرو دياب، علي قائمة الأعلى استماعًا على منصة "أنغامي" الشهر الماضي، ,وحققت أغنية "باين حبيت" التي صدرت في ألبوم كل حياتي العام الماضي الأعلى استماعا على منصة أنغامي خلال عام ٢٠١٩.

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وطرح عمرو دياب، مؤخرًا أحدث أغنياته "أول يوم في البعد" من ألبومه الجديد "أنا غير" والمقرر طرح بقية أغنياته خلال الفترة القادمة.

وقال مغردون، إن الفنان عمرو دياب، لم يقتصر على شوارع القاهرة فقط، بل وصل إلى التمدد فى شوارع مدينة نيويورك الأمريكية.