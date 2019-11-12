محمد عسّاف وحلا الترك معًا في حفل غنائي في السعودية لأول مرة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 11:51 صباحاً - تستعدُّ الفنانة البحرينية حلا الترك، لإحياء أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية، برفقة الفنان الفلسطيني محمد عساف، في حفل غنائي على مسرح ونتر وندرلاند ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حاليًا بالمملكة.



وقال الحساب الرسمي لشركة “بلاتينيوم ريكوردز” عبر موقع “تويتر”: “يُحيي الفنان محمد عساف والفنانة حلا الترك حفلًا كبيرًا على مسرح ونتر وندرلاند الرياض، في موسم الرياض الجمعة 15 نوفمبر الساعة 10 مساء”.

ويأتي تنظيم الشركة للحفل باعتبارها متعاقدةً مع حلا الترك ومحمد عساف، لإنتاج أعمالهما الغنائية وتنظيم حفلاتهما، كما نُشر بوستر للحفل جمع بين النجمين، موضحًا أن تذاكر الحفل متوفرة في جميع فروع فيرجين ميجا ستورز.

ويعود محمد عساف بهذا الحفل إلى الرياض مجددًا بعد مرور 9 أشهر على حفله الذي تم إلغاؤه بسبب مشاكل تنظيمية، والذي كان يُحييه ضمن فعاليات مهرجان “عبيّة” نهاية يناير الماضي.

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