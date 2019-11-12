بطريقة مبتكرة.. كويتي يستعين بأسد في مشاجرة مع جاره

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 11:51 صباحاً - قرر مواطن في دولة الكويت التغلب على جاره في مشاجرة اندلعت بينهما بطريقة مبتكرة، إذْ استعان بأسد لديه لإرهابه.
ووفق موقع ”أمن ومحاكم“ المحلي، فإن مشاجرة اندلعت بين جارين، إذْ اعترض جار المواطن على وقوف سيارات ضيوفه أمام منزله بشكل يومي، وبعد نقاش حاد، احتدم الجدال بينهما وتحول إلى تدافع وسب، ليغادر المواطن ويعود إلى جاره وبرفقته أسد، ليرهب الجار وسط ذهوله.
واضطر الجار للاحتماء بسيارته، إذ دخل إليها خوفًا، فيما تمكن أشخاص موجودون في المكان من تهدئة مالك الأسد، قبل تطوّر المشكلة.
ولم يرد أي تعليق رسمي على الواقعة إلى حد اللحظة.
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