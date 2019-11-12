أنور نور يطرح رائعة وديع الصافي “يابني” بقالب شبابي راقص – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان اللبناني أنور نور نسخة جديدة من رائعة الفنان الكبير الراحل وديع الصافي “يابني” بصوته.
وعمد أنور على تقديم الأغنية في قالب موسيقي راقص، يتناسب مع جيل الشباب والسهرات الصاخبة، ونشر الفيديو الخاص بها عبر حسابه على موقع “إنستجرام”.
واختار أنور نور للفيديو صورة جديدة له يظهر فيها أمام النصب التذكاري للشهداء في العاصمة بيروت، وهو يرفع بيده علم لبنان.
تجدر الإشارة إلى أن أنور نور كان قد أطلق أغنية خاصة بثورة الشعب في لبنان تحمل اسم “عاش لبنان”، من كلمات محمد ناكوزي وألحان أحمد العقاد.
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