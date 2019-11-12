كارول سماحة بإطلالة كلاسيكية أكثر من رائعة – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: عرضت شاشة “ام تي في” مؤخرًا “حفل التكريم السنوي لمؤسسة مي شدياق”، بدورته الثامنة، والذي أحيته النجمة اللبنانية كارول سماحة منذ فترة في لبنان.

وشاركت كارول الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بصور من الحفل، فسرقت الأنظار بإطلالة كلاسيكية أكثر من رائعة، وبدت كعادتها بكامل أناقتها وجمالها.

على صعيد آخر، تحصد كارول سماحة أصداء فيلمها الجديد “بالصدفة” والذي انطلق عرضه هذا الأسبوع في عدد كبير من البلدان العربية بعد تصدّره المرتبة الأولى بشباك التذاكر في لبنان.

نفيد بالذكر أن كارول سماحة قدّمت بصوتها شارة الفيلم والتي تحمل اسم “بتآمن بالصدفة” وهي من كلمات وألحان مروان خوري، كما وطرحت مؤخرًا كلب أغنيتها المصرية “انشالله” عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.