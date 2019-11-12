- 1/3
- 2/3
- 3/3
متابعة بتجــــــــــرد: عرضت شاشة “ام تي في” مؤخرًا “حفل التكريم السنوي لمؤسسة مي شدياق”، بدورته الثامنة، والذي أحيته النجمة اللبنانية كارول سماحة منذ فترة في لبنان.
وشاركت كارول الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بصور من الحفل، فسرقت الأنظار بإطلالة كلاسيكية أكثر من رائعة، وبدت كعادتها بكامل أناقتها وجمالها.
على صعيد آخر، تحصد كارول سماحة أصداء فيلمها الجديد “بالصدفة” والذي انطلق عرضه هذا الأسبوع في عدد كبير من البلدان العربية بعد تصدّره المرتبة الأولى بشباك التذاكر في لبنان.
نفيد بالذكر أن كارول سماحة قدّمت بصوتها شارة الفيلم والتي تحمل اسم “بتآمن بالصدفة” وهي من كلمات وألحان مروان خوري، كما وطرحت مؤخرًا كلب أغنيتها المصرية “انشالله” عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة بإطلالة كلاسيكية أكثر من رائعة – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.